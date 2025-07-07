'ÇEVRE, COP 30 VE KÜRESEL SAĞLIK' OTURUMUNA KATILDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında ' Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık' oturumuna katılarak konuşma yaptı.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.
Haber: Ankara,
Son Dakika › Dünya › Fidan'dan COP 30 ve Sağlık Önceliği - Son Dakika
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