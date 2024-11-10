Fidan\'dan Mısır ile Temas

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
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