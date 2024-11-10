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Fidan'dan Mısır ile Temas

Fidan\'dan Mısır ile Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Riyad'da görüştü.

10.11.2024 16:49
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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