Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan üçlü bakanlar toplantısına ev sahipliği yaptı

Fidan, Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan üçlü bakanlar toplantısına ev sahipliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında dün Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, üç ülkenin dışişleri bakanlarını BM Genel Kurulu marjında bir araya getirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Suriye- Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında dün Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.
Kaynak: DHA
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