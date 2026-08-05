Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün'ün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılmak üzere başkent Amman'a gitti. Bakan Fidan, Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Kaynak: DHA
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