DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Vaşington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.
Son Dakika › Dünya › Fidan ve Barrot'tan Savaş Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?