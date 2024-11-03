DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edildi.
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Son Dakika › Dünya › Fidan ve Guelleh Görüşmesi - Son Dakika
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