Filipinler'de kan donduran olay: Yıllarca baktığı bufalonun satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvan sahibinin kafasını kesip mezarlığa astı

35 yaşındaki Randy Maniego isimli adam, 12 yıl boyunca Gelly Recodo isimli kadının bufalosunu besledi. Gelly, bufalosunu sattıktan sonra Randy kadından bakım parası olarak komisyon istedi. Gelly komisyon vermeyince Randy, yeğeni ile markete gitmekte olan Gelly'nin önünü kesip elindeki bıçakla kafasını kesti.

KESİK BAŞI MEZARLIKTAKİ HAÇ İŞARETİNE ASTI

Randy, kafasını kestikten sonra yaklaşık üçkilometre yol giderek kadının kafasını bir mezarlıkta bulunan haçın üzerine koyarak sergiledi.

TESLİM OLDU

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Randy'nin kimliğini tespit ettikten sonra yaşadığı köye gitti. Randy polise karşı koymadan teslim oldu.

İNTİKAM ALMIŞ

Yerel kaynaklar, Randy'nin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve kadından intikam aldığını söylerken çok soğuk kanlı olduğunu söyledi. Gözaltında tutulan Randy'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.