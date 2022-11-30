Filipinler'de kan donduran olay: Yıllarca baktığı bufalonun satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvan sahibinin kafasını kesip mezarlığa astı - Son Dakika
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Filipinler'de kan donduran olay: Yıllarca baktığı bufalonun satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvan sahibinin kafasını kesip mezarlığa astı

30.11.2022 16:45

Filipinler'de bir adam, yıllarca hayvanına baktığı kadından komisyon istedi. Kadının bu talebi reddetmesi sonrası gözü dönen bakıcı, kadının kafasını kesip mezarlıkta sergileyerek büyük bir vahşete imza attı.

35 yaşındaki Randy Maniego isimli adam, 12 yıl boyunca Gelly Recodo isimli kadının bufalosunu besledi. Gelly, bufalosunu sattıktan sonra Randy kadından bakım parası olarak komisyon istedi. Gelly komisyon vermeyince Randy, yeğeni ile markete gitmekte olan Gelly'nin önünü kesip elindeki bıçakla kafasını kesti.

KESİK BAŞI MEZARLIKTAKİ HAÇ İŞARETİNE ASTI

Randy, kafasını kestikten sonra yaklaşık üçkilometre yol giderek kadının kafasını bir mezarlıkta bulunan haçın üzerine koyarak sergiledi.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

TESLİM OLDU

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Randy'nin kimliğini tespit ettikten sonra yaşadığı köye gitti. Randy polise karşı koymadan teslim oldu.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi

İNTİKAM ALMIŞ

Yerel kaynaklar, Randy'nin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve kadından intikam aldığını söylerken çok soğuk kanlı olduğunu söyledi. Gözaltında tutulan Randy'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi
Bufalo satışından komisyon alamayan bakıcı hayvanın sahibinin kafasını kesip mezarlıkta sergiledi
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Filipinler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinler'de kan donduran olay: Yıllarca baktığı bufalonun satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvan sahibinin kafasını kesip mezarlığa astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de kan donduran olay: Yıllarca baktığı bufalonun satışından komisyon alamayan bakıcı, hayvan sahibinin kafasını kesip mezarlığa astı - Son Dakika
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