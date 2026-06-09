FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Filipinler'in Mindanao Adası bölgesinde dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'de Deprem: 32 Ölü - Son Dakika
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