Filipinler'de gerçekleşen 7,6 şiddetindeki deprem kameralara yansıdı

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Filipinler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı. Bir alışveriş merkezinde insanlar tavandan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, gece kulübündeki insanlar da depremle birlikte koşarak dışarı kaçtı.

FİLİPİNLER'DE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğusunda yerel saatle 22.37'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 30m kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından Filipinler ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KORKU DOLU ANLAR

Bölgeden henüz can kaybı bilgisi gelmezken, şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Depreme bir alışveriş merkezinde yakalanan insanlar çığlık çığlığa kaçıştı. İnsanlar, alışveriş merkezinin tavanından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GECE KULÜBÜNDE EĞLENEN İNSANLAR KORKUYLA DIŞARI KAÇTI

Bir gece kulübünde çekilen görüntüler de depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Gece kulübünde eğlenen insanlar sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.