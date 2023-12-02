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Filipinler'de gerçekleşen 7,6 şiddetindeki deprem kameralara yansıdı - Son Dakika

Filipinler'de gerçekleşen 7,6 şiddetindeki deprem kameralara yansıdı

Filipinler'de yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralara anbean yansıdı. Bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerde insanlar tavandan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Deprem esnasında gece kulübünde eğlenen insanlar ise, güçlü sarsıntıyla birlikte kendilerini korkuyla dışarı attı.

02.12.2023 - 19:40,  Güncelleme: 20:09
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Filipinler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı. Bir alışveriş merkezinde insanlar tavandan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, gece kulübündeki insanlar da depremle birlikte koşarak dışarı kaçtı.

FİLİPİNLER'DE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğusunda yerel saatle 22.37'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 30m kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından Filipinler ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler'i vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralarda

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KORKU DOLU ANLAR

Bölgeden henüz can kaybı bilgisi gelmezken, şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Depreme bir alışveriş merkezinde yakalanan insanlar çığlık çığlığa kaçıştı. İnsanlar, alışveriş merkezinin tavanından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GECE KULÜBÜNDE EĞLENEN İNSANLAR KORKUYLA DIŞARI KAÇTI

Bir gece kulübünde çekilen görüntüler de depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Gece kulübünde eğlenen insanlar sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.

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SON DAKİKA: Filipinler'de gerçekleşen 7,6 şiddetindeki deprem kameralara yansıdı - Son Dakika
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