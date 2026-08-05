Filipinler'de 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında sarsıntı olduğunu açıkladı.
CAN KAYBI YOK
6.3 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: DHA
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