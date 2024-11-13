78 yaşındaki oyuncu Susan Sarandon, geçtiğimiz kasım ayında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için New York'ta bir eyleme katıldı. Sarandon, mitingde "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu" ifadelerini kullanması nedeniyle ajansının kendisini işten çıkardığını ve Hollywood tarafından kara listeye alındığını ifade etti.
The Times'a verdiği röportajda konuşan Sarandon, tartışmaların ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve büyük projelerde yer alamadığını "Ajansım beni bıraktı, projelerim iptal edildi" sözleriyle açıkladı.
Sarandon, ifade özgürlüğü nedeniyle son dönemde işten çıkarılan birçok insan olduğuna dikkat çekerek, "Geçen kasımdan bu yana, bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için işini kaybeden çok sayıda insan var" dedi.
Büyük bütçeli Hollywood projelerinde tekrar yer alıp almayacağı sorulduğunda ise Sarandon, "Bilmiyorum. Hollywood'dan bir şey beklemiyorum" yanıtını verdi. Sarandon, işini kaybetmesine rağmen Filistin'deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürmeye devam ediyor.
Sarandon, 1996'da Sean Penn ile başrollerini paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar ödülünü kazandı. Ayrıca "Atlantic City," "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi filmlerde de rol aldı.
Son Dakika › Dünya › Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor - Son Dakika
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