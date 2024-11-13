Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor

Geniş Video İzle

Susan Sarandon, Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle Hollywood projelerinden dışlandığını ve kara listeye alındığını açıkladı. Menajeriyle yollarını ayıran Sarandon, ''Ajansım beni bıraktı, projelerim iptal edildi'' ifadelerini kullandı.

13.11.2024 09:20  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 yaşındaki oyuncu Susan Sarandon, geçtiğimiz kasım ayında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için New York'ta bir eyleme katıldı. Sarandon, mitingde "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu" ifadelerini kullanması nedeniyle ajansının kendisini işten çıkardığını ve Hollywood tarafından kara listeye alındığını ifade etti.

"PROJELERİMİ KAYBETTİM"

The Times'a verdiği röportajda konuşan Sarandon, tartışmaların ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve büyük projelerde yer alamadığını "Ajansım beni bıraktı, projelerim iptal edildi" sözleriyle açıkladı.

Sarandon, ifade özgürlüğü nedeniyle son dönemde işten çıkarılan birçok insan olduğuna dikkat çekerek, "Geçen kasımdan bu yana, bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için işini kaybeden çok sayıda insan var" dedi.

"HOLLYWOOD'DAN BİR ŞEY BEKLEMİYORUM"

Büyük bütçeli Hollywood projelerinde tekrar yer alıp almayacağı sorulduğunda ise Sarandon, "Bilmiyorum. Hollywood'dan bir şey beklemiyorum" yanıtını verdi. Sarandon, işini kaybetmesine rağmen Filistin'deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürmeye devam ediyor.

SUSAN SARANDON KİMDİR?

Sarandon, 1996'da Sean Penn ile başrollerini paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar ödülünü kazandı. Ayrıca "Atlantic City," "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi filmlerde de rol aldı.

Filistin\'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor

Susan Sarandon, Hollywood, Filistin, Magazin, Sinema, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çetinkaya:
    Dünyanın bütün büyük iş merkezleri şirketleri bunların elinde. Ülke ekonomilerini yok ediyorlar. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.