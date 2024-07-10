Filistinli Eylemci Hamas Karşıtı Protestoları Organize Etmek İçin Saldırıya Uğradı

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Gazze’de Hamas karşıtı protestoları organize etmesiyle tanınan Filistinli bir eylemci, bir grup maskeli erkeğin saldırısına uğramasından sonra hastaneye kaldırıldı.

35 yaşındaki Emin Abid, Pazartesi günü evinin yakınlarından kaçırıldı.

Abid BBC’ye yaptığı açıklamada “7 Ekim saldırılarını reddetme hakkımı kullanmaktan vazgeçmeyeceğim” dedi.

Savaşın başlangıcından bu yana bölgedeki İsrail saldırılarında büyük can kaybı yaşanmasından sonra son aylarda Hamas’a yönelik muhalefet büyüdü.

Gazze’deki sağlık bakanlığna göre İsrail’in 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından bölgede düzenlediği saldırılarda 50’si son 24 saatte olmak üzere 38.249 kişi öldü.

Abid, silah ve palalar taşıyan beş kişilik bir grup tarafından evinin önünden kaçırıldığını anlattı.

Abid, yarı yıkılmış bir eve götürüldüğünü, dövüldüğünü ve kendisine “İsrail ajanı” ve “hain” denildiğini anlattı.

Abid, saldırgan grubun liderinin de parmaklarını kıracaklarını ve böylece Hamas ve “7 Ekim’deki kahramanlıklara” karşı yazılar yazamayacağını söylediğini belirtti.

Yoldan geçenlerin müdahale etmek istemesi üzerine, Hamas güvenlik güçlerinden olduklarını söyleyerek havaya ateş açtıklarını belirtti. Abid daha sonra saldırganların gittiğini ve yoldan geçenlerin kendisini hastaneye götürdüğünü ifade etti.

Gazze’de tanınmış bir isim olan Abid, savaştan önce de Hamas karşıtı açıklamaları nedeniyle birçok kez gözaltına alınmıştı.

Abid, Pazartesi günü de Facebook hesabında Hamas’a yönelik uzun bir eleştiri metni yayımladı ve örgütü “Filistin halkını bölmek ve Filistin devleti hayalini suya düşürmekle” suçladı.

Abid geçen hafta da BBC’ye yaptığı açıklamada “Hamas’ın Gazze sınırları dışında, klimalı, rahat evlerinde, evlerini çocuklarını, geleceklerini ve bir bacaklarını kaybetmemiş olanlardan büyük destek aldığını” söylemişti.

Batı Şeria’yı yöneten, Hamas’ın siyasi rakibi El Feth de Amid Abid’e yapılan saldırı kınadı.