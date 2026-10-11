Florida'da karaya ulaşan kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişinin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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Florida'da karaya ulaşan kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişinin ölümüne yol açtı

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Florida\'da karaya ulaşan kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişinin ölümüne yol açtı
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Isaias Kasırgası Florida'da kategori 2 şiddetinde karaya ulaşarak hasara yol açtı; kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Cumartesi öğle saatleri itibarıyla 4 eyalette 800 binden fazla kişiye elektrik verilemedi.

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Destin kenti yakınlarında kategori 2 şiddetinde karaya ulaşan Isaias Kasırgası, bölgede hasara yol açtı. Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, kasırganın ardından 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Florida ve Alabama eyaletlerinde devrilen ağaçların altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kasırganın ilerleyen saatlerde tropikal sonrası siklona dönüşerek zayıfladığı kaydedildi.

Elektrik kesintilerini takip eden platformun verilerine göre, cumartesi öğle saatleri itibarıyla Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletlerinde 800 binden fazla kişiye aboneye elektrik verilemedi. Yıkılan ağaçlar ve enkazın bölgedeki geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığı aktarıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Florida'da karaya ulaşan kategori 2 Isaias Kasırgası 4 kişinin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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