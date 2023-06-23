Florida'da Pitbull Saldırısı: Bebek Beş Parmak Kaybetti

Florida bebek, bir pitbull yavrusunun dehşet verici saldırısında beş parmağını kaybetti. Olayın yaşandığı sırada bebeğini yalnız bırakarak hızlı bir duş alan 21 yaşındaki annesi, çocuk ihmalinden suçlandı. Chloe Wisniewski, bebeğini, 3 aylık pitbull yavrusunun olduğu odaya bıraktı ve duşa gitti. Ancak kısa süre sonra çığlık sesleri üzerine koşarak çıktı ve yeni getirdiği pitbull yavrusu Apollo'nun bebeğin elini kemirdiğini gördü.

Wisniewski, vahşi köpeği bebeğinin üzerinden çekti, yaraları bezle sarıp 911'i aradı. Bebeğin yaşı belirtilmedi ama kızın parmaklarından bazıları hastanede ampute edildi. Hayvan kontrol yetkilileri köpeği alıp karantinaya aldılar ve daha sonra Hayvan Hakları Ligi'ne gönderdiler.

Wisniewski'nin çocuğunun "kalıcı deformasyona" uğramasına neden olacak şekilde çocuğuna gereken bakımı ve gözetimi sağlamadığı için suçlandığı belirtildi. Çocuk ihmalinden suçlandıktan sonra annenin kefaletle serbest bırakıldığı ve denetimli ziyaret hakkı verildiği bildirildi.

Olayın yaşandığı evin komşusu, bu korkunç olayı anlattı ve bir bebek veya çocuğu bir hayvanla asla yalnız bırakmamak gerektiğini ifade etti. Yerel hayvan kontrol bölüm yöneticisi, bu olayın çok talihsiz ve garip olduğunu, 25 yıllık görev süresinde ilk defa bir köpeğin bir beşiğe veya beşikteki bir çocuğa saldırdığını duyduğunu belirtti. Yönetici, bir köpeğin birini ısırdıktan sonra öldürülmesi gerektiren bir yasa olmadığını ekledi.