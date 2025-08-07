ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin, orduda görevli Quornelius Radford olduğu bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin orduda çavuş rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Quornelius Radford olduğu tespit edildi. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral John Lubas, saldırganın olayda kişisel silahını kullandığını belirterek, "Motivasyonu hakkında kesin bir bilgimiz yok" dedi.
Lubas açıklamasında, saldırıda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğunu da aktardı.
Son Dakika › Dünya › Fort Stewart'ta Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?