Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!

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Son dönemde popülerleşen NFT satışları, yüksek rakamlara gerçekleşmeye devam ediyor. Singapurlu model Irene Zhao'nun 10 günde fotoğraflarını ve fotoğraflarının NFT'sini satarak kazandığı para ise dudak uçuklattı.

'RİSKLİ BİR EKONOMİ YATIRIMI'

NFT satışları, riskli bir ekonomi yatırımı olarak görülüyor. Nitekim alıcılar, bu NFT'leri ileriki dönemlerde daha yüksek bedellere ellerinden çıkarmayı amaçlıyor. Ancak tüm NFT'lerin değerlenmediği de biliniyor.

GİDEREK ÇOĞALIYOR

NFT ve fotoğraf satışı Instagram fenomeni Zhao ile de sınırlı değil. Dünya genelindeki birçok tanınmış gibi NFT'lerini satarak ciddi gelirler elde etmeye başladı.

İşte Zhao'nun sattığı fotoğraflardan bazıları: