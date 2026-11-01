Frankfurt'ta yağmalanan iş yerleri korunurken 30'dan fazla kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Frankfurt'ta yağmalanan iş yerleri korunurken 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

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Frankfurt\'ta yağmalanan iş yerleri korunurken 30\'dan fazla kişi gözaltına alındı
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Almanya'nın farklı kentlerinde on binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından çıkan şiddet ve yağma olaylarında Frankfurt'ta 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Vitrinleri kırılan ve yağmalanan iş yerleri polis korumasına alınırken Özel Harekat Birimi de görevlendirildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)Almanya'nın farklı kentlerinde on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerin ardından yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Frankfurt'ta vitrinleri kırılan ve yağmalanan iş yerleri polis korumasına alındı. Olaylarla ilgili 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

"Zorunlu askerliğe hayır", "Barış hemen şimdi", "Hayat pahalılığına son", "İşten atılmalar durdurulsun" ve "Savaşların yerini barış alsın" sloganlarının öne çıktığı gösterilerin ardından bazı bölgelerde olaylar çıktı. Yaşanan kargaşada mağazaların vitrinleri kırıldı, iş yerlerinden ürünler çalındı ve polise saldırılar düzenlendi.

Frankfurt'ta olaylara müdahale eden polis ekipleri, 30'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Olayların büyümesi üzerine Özel Harekat Birimi (SEK) de görevlendirildi. Polis ekiplerinin kent merkezinde bir bölgeyi kapatarak müdahalede bulunmasının ardından gerginlik büyük ölçüde azaldı.

Polis sözcüsü, meydana gelen maddi hasarın ciddi boyutta olduğunu ancak toplam zararın henüz belirlenemediğini açıkladı. Olaylarda yaralananların sayısına ilişkin de kesin bilgi bulunmadığı bildirildi.

Frankfurt'ta yaşanan şiddet olayları, Hessen eyalet yönetiminin de gündemine girdi. Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein (CDU), kentteki şiddet görüntülerinden büyük üzüntü ve şok duyduğunu belirterek sorumluların eylemlerinin sonuçlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Rhein, kent merkezindeki saldırılara karışan kişilerin toplumun temel değerlerinin dışına çıktığını ifade etti. Olayların tüm yönleriyle inceleneceğini belirten Rhein, saldırganların ve olaylara katılan grupların davranışlarının ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini kaydetti.

Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck (CDU) de olaylara karışanlara karşı kararlı bir tutum izleneceğini açıkladı.

Polis ekiplerinin kent merkezindeki güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü, öncelikli hedefler arasında zarar gören iş yerlerinin korunması ve maddi hasarın tespit edilmesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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