Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu iddiaları Fransa Cumhurbaşkanını sinirlendirdi. Fransız televizyonuna verdiği röportajda Macron, bu durumu kesin bir dille reddetti.

10.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:29
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert şekilde cevap verdi. Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda Macron iddiaların doğru olmadığını söyleyerek," "En kötü şey yanlış bilgidir.İnsanlar sonunda buna inanıyor ve bu sizi, hatta sevdiklerinizi bile endişelendiriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi

EŞİNİN ERKEK OLDUĞU İDDİASI YOUTUBE'DAN YAYILDI

İddialara göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği söyleniyordu. İlk olarak iddialar 2021 yılında Youtube'da başlamış sonra haberlere konu edilmişti. Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğunu anlatan 4 saatlik videoysa yasaklanıp yayından kaldırılmış, video sahiplerine para cezası verilmişti.

BELGEDE SAHTECİLİK İDDİASI

Daily Mail'in haberine göre söz konusu videoda Brigitte Macron'un ilk kocası André-Louis Auzière'in 2019 yılında 68 yaşında ölmeden önce aslında hiç var olmadığı, eş Brigitte'in üç çocuğunu da karısının doğurduğunu gizlemek için belgelerde sahtecilik yaptığını iddia edilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON ÖFKELİ

Tüm bu iddialarla ilgili öfkeli olduğunu dile getiren Emmanuel Macron, "Kadınlar tüm bu iftira , iddialarla önyargılı insanlarla mücadele etmeleri gerek" dedi. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm bu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "İnsanlar sonunda buna inanıyor ve bu sizi, hatta sevdiklerinizi bile endişelendiriyor" dedi.

Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Fransa, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi - Son Dakika

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