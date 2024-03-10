Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert şekilde cevap verdi. Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda Macron iddiaların doğru olmadığını söyleyerek," "En kötü şey yanlış bilgidir.İnsanlar sonunda buna inanıyor ve bu sizi, hatta sevdiklerinizi bile endişelendiriyor" dedi.
İddialara göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği söyleniyordu. İlk olarak iddialar 2021 yılında Youtube'da başlamış sonra haberlere konu edilmişti. Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğunu anlatan 4 saatlik videoysa yasaklanıp yayından kaldırılmış, video sahiplerine para cezası verilmişti.
Daily Mail'in haberine göre söz konusu videoda Brigitte Macron'un ilk kocası André-Louis Auzière'in 2019 yılında 68 yaşında ölmeden önce aslında hiç var olmadığı, eş Brigitte'in üç çocuğunu da karısının doğurduğunu gizlemek için belgelerde sahtecilik yaptığını iddia edilmişti.
Tüm bu iddialarla ilgili öfkeli olduğunu dile getiren Emmanuel Macron, "Kadınlar tüm bu iftira , iddialarla önyargılı insanlarla mücadele etmeleri gerek" dedi. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm bu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "İnsanlar sonunda buna inanıyor ve bu sizi, hatta sevdiklerinizi bile endişelendiriyor" dedi.
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