Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı

Geniş Video İzle

Fransa'nın Mulhouse kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. 69 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybederken; 5 polis yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.

22.02.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın doğusunda şüpheli bir şahısın polis memurlarına bıçakla saldırması üzerine olaya müdahale eden 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. 5 polis yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 POLİS YARALANDI

Fransa ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse kentinde Cumartesi günü öğleden sonra Kongo'ya destek gösterisi sırasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 5 polis yaralandı.

MACRON'NDAN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bıçaklı saldırının "hiç şüphesiz bir İslamcı terör eylemi" olduğunu söyledi. Terörle mücadele savcılığına (PNAT) göre, tutuklanan kişi Cezayirli bir erkek ve şüpheli saldırgan, terör önleme izleme listesinde yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE SAVCILIĞI: GÖRGÜ TANIKLARI TEYİT ETTİ

PNAT tarafından yapılan açıklamada, saat 16: 00'dan kısa bir süre önce Arapça "Tanrı en büyüktür" diye bağırarak yerel polis memurlarına saldırdığı belirtildi. Görgü tanıkları Agence France-Presse'e şüphelinin bu ifadeyi birkaç kez bağırdığını doğruladı. PNAT, Portekiz vatandaşı olduğu anlaşılan yoldan geçen kişinin olaya müdahale etmeye çalışırken öldüğünü söyledi.

Fransa\'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Saldırı, Fransa, Dünya, Polis, Terör, Olay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Saldırı Bitmez Ülkelerde 3 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    beytuşşebaplı koyuncu biyoloji babakooo 1 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    trankilo tarankiilio bababababkoooo onu yayınlamadın bunu yayınla 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 05:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da bıçaklı saldırgan bir kişiyi öldürdü, beş polisi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.