Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayıp bagaja koydu

Fransa'daki olaylarda bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayarak arabanın bagajına attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada "Onları evde tutmak ailelerin sorumluluğu. Ebeveynleri gibi davranmak devletin işi değil" demişti. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası verilebileceğini söylemişti.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi Fransa'da büyük bir isyan dalgası başladı. Protestolar 5. gününde de devam ederken zaman zaman yağma ve kundaklama olayları da yaşanıyor.

MACRON: ONLARI EVDE TUTMAK AİLELERİN SORUMLULUĞU

Tepkilerin odağındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün güvenlik ve hükümet yetkilileriyle yapacağı kriz zirvesi öncesi ailelere özel bir çağrıda bulundu. Gözaltına alınanların "çok genç" olduğuna dikkat çeken Macron, "Onları evde tutmak ailelerin sorumluluğu. Ebeveynleri gibi davranmak devletin işi değil" dedi.

AİLELERE 2 YIL HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin avroya kadar varan para cezası verilebileceğini söyledi.

OĞLUNU TUTUP BAGAJA ATTI

Bu açıklamaların ardından Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayarak arabanın bagajına attı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.