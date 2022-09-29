Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı! - Son Dakika
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Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!

29.09.2022 11:23

Avrupa enerji kriziyle mücadele ederken Fransa'da tasarruf için hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması değerlendiriliyor. Konu gündemdeki sıcaklığını korurken Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesinin giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla toplantı yaparken çekilen bir fotoğrafı basına servis edildi. Siyasetçilerin bu davranışları ile vatandaşlara örnek olmak istedikleri düşünülüyor.

Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrasında Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor. Yaklaşan kış mevsiminin nasıl geçeceği soru işareti yaratırken Avrupa'da tasarruf önlemleri artırıldı.

Fransa'da ise Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'da endişe yaratan enerji krizine yönelik tasarruf önlemleri kapsamında gömlek ve kravattan vazgeçerek kazak giymeye başladığını söyledi. Kamu dairelerinde ve şirketlerde çalışanlara da kazak giyme tavsiyesinde bulunan Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kazağı tercih etmeye başladığını belirtti.

ISITMAYI 19 DERECEDE SABİTLEMEK İSTİYORLAR

Hükümetin iş yerlerinde ısıtmanın 19 dereceyle sınırlanması talimatı verdiğini anımsatan bakan, kazak giymenin bu kurala uymayı kolaylaştıracağını belirtti. France Inter radyosuna konuşan Le Maire, "Artık beni kravat ve gömlekle göremeyeceksiniz. Bence bu çok iyi bir çözüm, enerjiyi tasarruf etmemizi sağlayacak" dedi.

Enerji krizi nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarla yaptı

TOPLANTIYI MONT VE KAZAKLA YAPTILAR

Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesi ise giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla "vatandaşa örnek olma" girişimi başlattı. Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak. İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.

Enerji krizi nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarla yaptı
YORUMLAR (1)
  • ersin yücel: çok merak ediyorum Allah korusun böyle bir durum Türkiye mizde olsaydı bazı kendini bir halt zanneden siyasetçiler ile bir halt zanneden insancıklar devleti ne hale sokarlardı.... destek vermek bir yana ipte sallandırırlardı..... umarım ülkemizin aldığı tedbirleri bu kez olsun görürler tabi maymun değillerse.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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