Fransa'da evliliklerde cinsel ilişki zorunluluğu kaldırılıyor! Oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Fransa'da evliliklerde cinsel ilişki zorunluluğu kaldırılıyor! Oy birliğiyle kabul edildi

Fransa\'da evliliklerde cinsel ilişki zorunluluğu kaldırılıyor! Oy birliğiyle kabul edildi
30.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Ulusal Meclis, evlilikte cinsel ilişkinin bir "zorunluluk" olduğu yönündeki yorumu sona erdiren yasa teklifini kabul ederek, rızanın evlilikle otomatik olarak verilmiş sayılamayacağını açık biçimde güvence altına aldı. Yeni düzenlemeye ile eşler cinsel ilişkiye zorlanamaz ve cinsel ilişkiye girmemek boşanmada "kusur" sayılamaz.

Fransa Ulusal Meclisi, evlilikte cinsel ilişkinin bir "yükümlülük" olarak görülmesine dayanan hukuki yaklaşımı sona erdirmeyi amaçlayan yasa teklifini kabul etti. Çarşamba günü onaylanan düzenleme ile evliliğin, taraflar arasında cinsel ilişki zorunluluğu doğurmadığı Fransız Medeni Kanunu'nda açıkça hüküm altına alındı.

MEDENİ KANUN'A AÇIK HÜKÜM EKLENDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre; yeni yasa, Medeni Kanun'a eklenen maddeyle, evlilikte yer alan "birlikte yaşama" ilkesinin cinsel ilişki yükümlülüğü anlamına gelmediğini netleştirdi. Düzenleme ayrıca, cinsel ilişkinin olmamasının kusura dayalı boşanma davalarında gerekçe olarak kullanılmasını da engelledi.

"EVİLİLİK, CİNSEL RIZANIN ÖMÜR BOYU VERİLDİĞİ BİR ALAN OLAMAZ"

Yasanın mahkeme uygulamalarında köklü bir değişiklik yaratması beklenmese de, düzenlemeyi savunanlar bunun evlilik içi tecavüzle mücadelede önemli bir sembolik eşik olduğunu vurguluyor. Yasa teklifinin sahibi Yeşiller Partisi milletvekili Marie-Charlotte Garin, evlilik içinde cinsel ilişkinin bir hak ya da görev gibi sunulmasının özellikle kadınlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Evlilik, cinsel rızanın ömür boyu verildiği kapalı bir alan olamaz" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARIN KAYNAĞI: "BİRLİKTE YAŞAMA" YORUMLARI

Fransız Medeni Kanunu'nda evlilik yükümlülükleri halen "saygı, sadakat, destek ve yardımlaşma" başlıkları altında tanımlanıyor ve eşlerin birlikte yaşama sorumluluğuna atıf yapılıyor. Kanunda cinsel ilişkiye dair açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, bazı mahkemeler geçmişte bu kavramı geniş yorumlayarak cinsel ilişkiyi de evlilik yükümlülüğü kapsamında değerlendirmişti.

AİHM KARARI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bu yaklaşımın en çok tartışılan örneklerinden biri, 2019 yılında görülen bir davada yaşandı. Mahkeme, eşine uzun süre cinsel ilişkiyi reddeden bir kadını kusurlu bularak erkeğin kusura dayalı boşanma talebini kabul etti. Kadın kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. AİHM, geçen yıl verdiği kararla Fransa'yı mahkum etti ve cinsel ilişkiyi reddetmenin boşanma gerekçesi yapılmasının insan haklarına aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, Fransız yargısında benzer yönde karar verilmesini fiilen engelledi.

MAZAN DAVASI VE TOPLUMSAL TARTIŞMA

Kadın hakları savunucuları, evlilikte cinsel ilişkinin hala bir "görev" olarak algılandığına dikkat çekiyor. 2024'te görülen Mazan davası, bu tartışmanın simge dosyalarından biri olarak öne çıktı. Davada, eşi tarafından uyuşturularak bilinçsiz halde çok sayıda erkeğin cinsel saldırısına uğrayan Gisèle Pelicot'nun yaşadıkları, evlilikte rıza kavramının yanlış yorumlanmasının ağır sonuçlarını gözler önüne serdi.

EVLİLİK İÇİ TECAVÜZ VE YENİ RIZA TANIMI

Fransa'da evlilik içi tecavüz 1990 yılından bu yana suç olarak kabul ediliyor. Daha önce evliliğin otomatik rıza anlamına geldiği yönünde savunmalar yapılabiliyordu. Kasım ayında yürürlüğe giren bir başka yasal düzenlemeyle tecavüz tanımı genişletildi. Yeni tanıma göre tecavüz, "bilgilendirilmiş, açık, önceden verilmiş ve geri alınabilir rıza" olmaksızın gerçekleştirilen her türlü cinsel eylem olarak kabul ediliyor. Yasada, sessizlik ya da tepki vermemenin rıza anlamına gelmeyeceği de açıkça vurgulanıyor.

Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da evliliklerde cinsel ilişki zorunluluğu kaldırılıyor! Oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Baklava kutusundan Euro’lar çıkmıştı Kendisini o sözlerle savundu Baklava kutusundan Euro'lar çıkmıştı! Kendisini o sözlerle savundu

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:26:28. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da evliliklerde cinsel ilişki zorunluluğu kaldırılıyor! Oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.