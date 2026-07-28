Fransa'da Yangın Nedeniyle 4 Bin Kişi Tahliye Edildi
Gironde'deki Lacanau tatil beldesinde yangın riski nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi.
FRANSA'nın Lacanau tatil beldesindeki 4 bin kişinin yangın riski nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın nedeniyle 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi. Gironde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişinin, yangın riski nedeniyle tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, 2 binden fazla itfaiye görevlisinin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.
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