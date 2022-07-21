Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü - Son Dakika
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Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü

21.07.2022 16:37
Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü

Fransa'da, bir baba kreşe bırakmak için birlikte yola çıktığı bebeğini arabada unuttu. Talihsiz bebeğin, saatler sonra cansız bedeni bulundu. Ülkede haziran ayında da benzer bir olay yaşanmıştı.

RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti. Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.

GEÇEN AY DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü - Son Dakika
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