Fransa-İsrail Maçına Güvenlik Önlemleri

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FRANSA'nın başkenti Paris'te oynanacak Fransa- İsrail maçı nedeniyle 4 bin polis ve 1600 stadyum çalışanının görevlendirileceği açıklandı.

Amsterdam'da yaşanan Ajax-Maccabi ve Tel Aviv maçı nedeniyle çıkan olayların ardından Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Kasım'da oynanacak Fransa-İsrail futbol maçı için güvenlik önlemleri alındı. Paris polis şefi Laurent Nunez gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris'in kuzeyindeki Stade de France stadyumunun çevresinde 2 bin 500 polisin görevlendirileceğini ayrıca Paris'te ve toplu taşıma araçlarında da 1500 polisin görevlendirileceğini ifade etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, dün yaptığı açıklamada, yurt dışındaki vatandaşları spor ve kültürel etkinliklerden, özellikle Paris'teki maçtan uzak durmaları ve 'gösteri bahanesiyle' yapılabilecek şiddet içeren saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da maçı stadyumda izleyeceğini belirtti.