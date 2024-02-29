Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alıyor

Fransa’da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı parlamentosunun üst kanadı olan Senato’da ezici bir çoğunlukla kabul edildi.
Böylece Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke olmaya bir adım daha yaklaştı.
Daha önce parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis tarafından onaylanan öneri, Çarşamba günü 50'ye karşı 267 oyla Senato’da da desteklendi.
Fransa'da kürtaj 1974'ten bu yana yasal, ancak son dönemde yasanın daha da güçlendirilmesi yönündeki baskılar artmıştı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl kürtaj hakkını, 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı eyaletlerin insiyatifine bırakmasından sonra, anayasal güvence altına alma sözü vermişti.
Macron, son oylama için Pazartesi günü Versailles Sarayı'nda iki meclisi özel bir Kongre oturumuna çağıracağını söyledi.
Ortak oturumda anayasa değişikliği en az beşte üç çoğunlukla onaylanırsa, referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.
Ulusal Meclis'in yasayı oyladığı Kasım 2022'de yapılan bir kamuoyu anketi, halkın % 86'sının değişikliği desteklediğini ortaya koydu.
Ülkedeki ana siyasi partilerin hiçbiri kürtaj hakkını sorgulamıyor ancak Ulusal Meclis’in kürtaj "hakkını" onayladığı 2022 oylamasından sonra yasa değişikliğinde kullanılan dil revize edildi.
Ulusal Meclis geçtiğimiz ay, Macron hükümetinin Anayasa’nın 34. maddesinin kadınların “kürtaj özgürlüğü"nü güvence altına alacak şekilde değiştirilmesi yönünde çağrı yapmasının ardından, bu ifadeyi içerecek şekilde yeniden oylama yaptı.
“Kürtaj özgürlüğü”nün anayasal güvence altına alınması Çarşamba günü Senato tarafından da kabul edildi.
Sosyal paylaşım platformu X'te bir mesaj yayımlayan Macron, kadınların kürtaja başvurma özgürlüğünü anayasa kapsamına alarak, iptal edilmesi ihtimalini engellemeye kararlı olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ülkesinin, “kadınların vücutlarına ne olacağına karar verme özgürlüğünü anayasada koruma altına alan dünyadaki ilk ülke" olacağı "tarihi güne" yakın olduğunu söyledi.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan çok sayıda muhafazakar senatör, yasa değişikliğini onaylama konusunda kendilerini baskı altında hissettiklerini kaydetti.
İsminin gizli kalmasını isteyen bir kadın senatör, "Eğer karşı oy kullanırsam kızlarım artık Noel’de ziyaretime gelmezler" dedi.
ABD'de, Yüksek Mahkeme'nin Haziran 2022'de ülke çapındaki kürtaj hakkını iptal etmesinden bu yana kürtajla ilgili tartışmalar alevlendi.
Geçen ay itibarıyla, ülkenin 50 eyaletinden 21'inde kürtaj tamamen veya kısmen yasaklanmış durumda, bunlardan bazılarında doktorlara ve prosedüre erişimde yardımcı olanlara hapis cezası, yüksek para cezası ve tıbbi lisansın iptali gibi ağır cezalar öngörülüyor.
Polonya Anayasa Mahkemesi 2020 yılında ülkede kürtajı neredeyse tamamen yasakladı. Artık yalnızca tecavüz ve ensest durumlarında veya hamileliğin annenin sağlığını ya da yaşamını tehdit ettiği durumlarda izin veriliyor.
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