Fransa, Nijer'deki askerlerini bu hafta çekiyor - Son Dakika

Fransa, Nijer'deki askerlerini bu hafta çekiyor

Son Güncelleme: 05.10.2023 16:03

Fransız Savunma Bakanlığı, Nijer'de konuşlu askeri personel ve varlıkların geri çekilme sürecinin başladığını duyurdu. Bu manevra, tüm askeri personelin yıl sonuna kadar Fransa'ya dönmesini sağlayacak. Eylül ayında Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 1.500 askerini yıl sonuna kadar kademeli olarak çekeceğini açıklamıştı. Bu karar, komşu Burkina Faso ve Mali'den zorunlu çekilmelerin ardından geldi.

Fransa, askerlerini Nijer'den çekmeye başladı. Fransız Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nijer'de konuşlu askeri personel ve varlıkların geri çekilmesi bu hafta başlıyor. Bu manevra, tüm askeri personelin yıl sonuna kadar Fransa'ya dönmesini sağlamalıdır" denildi.

Fransa, Nijer'deki askerlerini bu hafta çekiyor

Eylül ayında Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 1.500 askerini yıl sonuna kadar kademeli olarak çekeceğini açıklamıştı. İki aydan fazla bir süre boyunca Macron, Temmuz'da askeri bir darbenin ardından iktidara gelen Nijer yönetimine karşı meydan okuyan bir tutum sergilemişti, ancak sonunda Fransız askerlerinin ayrılma taleplerine boyun eğdi.

Macron'un kararı, komşu Burkina Faso ve Mali'den zorunlu çekilmelerin ardından geldi. Fransızların İslamcı terörizme karşı Afrika'nın Sahel bölgesinde on yıldan fazla süren varlığı, son aylarda önemli ölçüde azalmıştır.

Fransa için bazı soru işaretleri devam etmektedir, bunlar arasında Nijer'deki askerlerin nereye gideceği ve Paris'in hala Afrika'da sahip olduğu askeri üslerle ne yapacağı bulunmaktadır.

Ayrıca, Fransız ordusu şimdi lojistik bir zorlukla karşı karşıya ve üç ay içinde Niamey'in geçici hava üssünü tahliye etmesi gerekiyor. RFI'ye göre, personelin çoğu hava yoluyla tahliye edilecek, ancak ekipmanın karayoluyla taşınması gerekecektir.

"Bu manevranın başarısı için Nijer ordularıyla koordinasyon esastır. Hareketlerin düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır" dedi Bakanlık.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Fransa, Nijer'deki askerlerini bu hafta çekiyor - Son Dakika


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