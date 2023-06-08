Fransa'daki bir parkta bıçaklı saldırı: 8'i çocuk 9 kişi yaralandı

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Kıyıdakilerin önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

Fransa'nın Annecy kentinde sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı. Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN VE BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

"ULUS ŞOKTA"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti. Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.