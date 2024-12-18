Fransa\'nın Şam Büyükelçiliği\'nde 12 Yıl Sonra Bayrak Asıldı

Dünya

FRANSA'nın Şam Büyükelçiliği'ne 12 yıl sonra bayrak asıldı.

Fransa Şam Büyükelçiliği'ne 12 yıl sonra bayrağını astı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Şam'a diplomat gönderdiği kaydedildi. Açıklamada, "Fransa bu geçiş döneminde Suriyelilerin yanındadır" denildi.