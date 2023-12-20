Fransa Parlamentosu Göç Politikasını Sertleştiren Yasa Tasarısını Onayladı

Fransa Parlamentosu, aylardır süren siyasi tartışmaların ardından ülkenin göç politikasını sertleştiren yasa tasarısını 186'ya karşı 349 oyla onayladı. Senato'nun ardından Ulusal Meclis'ten de geçen tasarıya hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezdeki Rönesans Partisi, hem de Marine Le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı parti Ulusal Cephe destek verdi. Sol partiler ise Macron'u, aşırı sağa taviz vermekle suçladı.

Macron'un onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeyle göçmenlerin aile fertlerini Fransa'ya getirmeleri zorlaştırılıyor, sosyal yardımlara erişimleri de geciktiriliyor.

Diğer bazı hükümler ise şöyle;

İnsan hakları kuruluşları düzenlemeyi, "Fransa'da onlarca yıldır görülen en geri göç yasası" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Yasa tasarısının önceki versiyonları, aşırı sol ve aşırı sağ partilerin farklı itirazları nedeniyle Parlamento'dan geçmemişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Macron, Ulusal Meclis'teki oylama öncesi Rönesans Partisi milletvekillerine, tasarının yeniden Parlamento'ya sunulacağını söyledi. Macron bu kararına gerekçe olarak, "zafer için Ulusal Cephe'ye borçlu olmak istememesini" gösterdi.

Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen tasarının son halini memnuniyetle karşıladıklarını, ideolojik bir zafer kazandıklarını söyledi.

Merkez sağdaki muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Eric Ciotti, "Bu bizim tasarımız" derken, Komünist Parti lideri Fabien Roussel "Doğrudan Ulusal Cephe'nin göç karşıtı broşürlerinden ilham alan bu tasarıyla, Cumhuriyet tarihinde ve onun temel değerlerinde bir değişimle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Macron'un Rönesans Partisi, Fransa'da geçen yıl yapılan genel seçimde Parlamento'da çoğunluğu kaybetmişti. Bu nedenle Fransa'da hükümet sık sık Parlamento'dan istediği yasakarı geçirmekte zorlanıyor.