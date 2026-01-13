Fransa, Tahran\'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı

AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği'nde görevli zorunlu olmayan personel, İran'daki güvenlik endişeleri ve ülke genelindeki protestoların tırmanması nedeniyle son iki gün içinde İran'ı terk etti.

DİPLOMATİK PERSONEL ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Fransa'nın İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personel, İran'daki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkeden ayrıldı. AFP'ye konuşan iki diplomatik kaynağa göre, bu personelin çıkışı Pazar ve Pazartesi günleri arasında gerçekleşti.

GÜVENLİK KAYGILARI ARTIYOR

Kaynaklar, ayrılışların arkasında güvenlik endişelerinin bulunduğunu belirtti. İran'daki protestoların yayılması ve siyasi gerilimin sürmesi, diplomatlar için risk değerlendirmesini artıran faktör olarak öne çıkıyor. Fransız yetkililer konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

MACRON'DAN "ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNANLARIN YANINDAYIZ" MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da haklarını arayan göstericilere yönelik şiddeti kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İranlı kadın ve erkeklerin cesaretine dikkat çekti. Macron şu ifadeleri kullandı:

"Haklarına saygı duyulmasını cesurca talep eden İranlı kadın ve erkekleri körü körüne vuran devlet şiddetini kınıyorum. Temel özgürlüklere saygı evrensel bir gerekliliktir ve biz bu özgürlükleri savunanların yanındayız."