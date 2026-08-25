Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

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Fransa'nın güneyinde yer alan Aude vilayetindeki Pomas kasabası, şiddetli kasırganın hedefi oldu. Yaklaşık 300 evde maddi hasar meydana gelirken, 2'si ağır olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde meydana gelen kasırga, Pomas kasabasını vurdu. Yaklaşık 300 evde hasara yol açan kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı. Bölgede 2 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, YOLLAR KAPANDI

Aude Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, kasırganın bölgede ciddi yıkıma yol açtığı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vilayet genelinde yaklaşık 2 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi. Ulaşımda aksaklıkların yaşandığı bölgede güvenlik gerekçesiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, 2'si ağır 40 kişi yaralandı. ekiplerin sahada başlattığı arama-kurtarma, yol açma ve enerji nakil hatlarını onarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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