Uyarı: Bu haber rahatsız edici ayrıntılar ve intihara dair ifadeler içeriyor. Bir adli tıp uzmanı, cinsel suçlardan hükümlü Jeffery Epstein'in hapishanede ölümünün intihar değil, cinayet sonucu olduğuna inandığını söyledi.BBC'nin Newsnight programına konuşan Profesör Michael Freeman, New York City adli tıp uzmanının dosyasını inceledikten sonra Epstein'in büyük olasılıkla arkadan boğularak öldürüldüğüne inandığını söyledi.Otopside görev alan adli tıp uzmanı, 2019'da Epstein'in yaralarının intiharla tutarlı olduğu ve ölümünün cinayet olması durumunda oluşması beklenen savunma yaralarına dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019'da New York'taki hapishanede ölü bulundu.Epstein'in otopsisi sırasında baş adli tıp uzmanı olan ve ölümünün intihar olduğuna karar veren Dr. Barbara Sampson daha önce şunları söylemişti: "Epstein'in ölüm nedeni ve şekli konusundaki tespitimizin arkasında kesinlikle duruyorum." BBC, konuyla ilgili daha fazla yorum almak için Sampson ile iletişime geçti.Adli tıp uzmanı Freeman, Minnesota'daki George Floyd vakası da dahil olmak üzere ABD'de polis gözetiminde ölümlerle ilgili davalarda başsavcılara ölüm nedeni uzmanı olarak hizmet veriyor.Pazartesi akşamı Londra'da bulgularını sunduktan sonra araştırmasını ve New York City adli tıp görevlisinin dosyalarını yayınladı.Cesedi görmeyen Freeman, vardığı sonuçları, Epstein'ın kardeşi Mark Epstein'ın kendisine verdiği adli tıp raporundaki dosyalara ve fotoğraflara dayandırdı. Mark Epstein kardeşinin öldürüldüğüne inanıyor. Freeman, analizinin bağımsız olduğunu ve Mark Epstein tarafından kendisine ödeme yapılmadığını söyledi. Araştırmasında vardığı sonuçlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadı.BBC'ye verdiği demeçte, Epstein'e yönelik bir saldırıya işaret eden belirtiler olduğuna inandığını, bunların arasında sol omzunda derin bir kanama ve yüzüne darbe almış gibi görünen yaralanmaların bulunduğunu söyledi.Freeman, delillerin en çok boğma yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve ardından cesedin muhtemelen aynı iple ranzadan asıldığını gösterdiğini aktardı.Epstein'in boynundaki boğma izinin üzerinde tırnak izleri görüldüğünü ve bunun "özellikle arkadan boğulmayla tutarlı olduğunu, ayrıca kurbanın boynundaki ipi çıkarmaya çalıştığını" söyledi."Yaralanmalar ve cesedin bulunma şekli birbirini tutmuyor. Geriye kalan tek açıklama, ölümün cinayet sonucu olduğudur" dedi.Otopside görev alan adli tıp uzmanı, Adalet Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'ne Epstein'in yaralarının boğularak öldürülmekten ziyade asılarak intiharla daha tutarlı olduğunu ve boğulma kurbanlarında görülen savunma yaralarına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylemişti.Freeman, gözaltında intihar sonucu ölüm vakalarında, ceset indirilmeden önce bir fotoğrafın olması gerektiğini söyledi. ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein'in hapishanedeki durumuna ilişkin soruşturmasına göre, Epstein'i bulan gardiyan hemen bir meslektaşını yardıma çağırdı, Epstein'in cesedini yere indirdi ve onu hayata döndürmeye çalıştı.Bakanlık raporuna göre, Epstein'in ölümü, kısa bir süreliğine intihar gözetimi altına alınmasından bir ay sonra gerçekleşti.Freeman'a, delilleri doğru yorumlaması halinde Epstein'i kimin öldürmüş olabileceği sorulduğunda, "hiçbir fikrim yok" cevabını verdi."Bu konuda bir fikrim yok. Yaptığım hiçbir soruşturmanın da konusu bu değil" dedi.Görüşlerinin komplo teorisine kayıp kaymadığı sorulduğunda Freeman, "Şunu deme lüksüne sahibim: 'Sözlerime inanmayın, herkes kendi gözleriyle görsün.'" "Eğer boğulmaya benzeyen bir şeye bakıp, 'Bence bu boğulma, asılma olamaz' dediğim için hala komplo teorisyeni olduğumu düşünüyorsanız, nerede yanıldığımı gösterin." "Buna tamamen açığım. Ben bir akademisyenim. Bilgiye dayalı teorileri dinlemekten memnuniyet duyarım."Epstein, 2008'de reşit olmayan birinden fuhuş talep etmekten suçlu bulunmuş ve cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmişti. Bir anlaşma sonucunda ağır bir hapis cezasından kurtulmuştu.On bir yıl sonra Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismar amacıyla kullanan bir şebeke yönetmekle suçlandı. 2019'da New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulunduğunda yargılanmayı bekliyordu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .