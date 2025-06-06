Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu. Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu. Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.
Son Dakika › Dünya › Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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