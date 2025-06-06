Guatemala\'daki Fuego Yanardağı patladı: 500\'den fazla kişi tahliye edildi

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu. Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

39 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu. Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.