Fukuşima\'dan İlk Radyoaktif Yakıt Örneği Alındı

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FUKUŞİMA Nükleer Santrali'nden ilk radyoaktif yakıt örneği robotla alındı.

Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011'deki erimeden bu yana ilk kez bir robot, radyoaktif yakıt örneği aldı. Bu örnek, santralin güvenli bir şekilde devre dışı bırakılmasına yönelik planlamalara katkı sağlayacak.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yaptığı açıklamada, ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığını bildirdi. Santralden alınan parçanın radyoaktivite seviyesine göre, numunenin testlere tabi tutulacağı veya yenisiyle değiştirileceğine karar verileceği belirtilen açıklamada, çalışmaların, işçilerin radyasyona maruz kalmasını en aza indirecek şekilde yürütüldüğü kaydedildi.