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G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti - Son Dakika

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti

30.10.2021 14:56

G20 Liderler Zirvesi, bugün liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi ile Roma'da başladı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tercüman olarak Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti. Abushanab, Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi sırasında yanında yer almış, bu durum bazı siyasi isimler tarafından tepki görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

BIDEN İLE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı. Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı. Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

ZİRVEYE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ TERCÜMANLA KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tercüman olarak Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapan Abushanab, Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi esnasında yanında yer almıştı. Bu durum başta İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere bazı siyasi isimler tarafından eleştirilmişti.

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtip eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıklamıştı:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi. Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti

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Son Dakika Dünya G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti - Son Dakika
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