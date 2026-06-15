G7 Zirvesi Fransa\'da Toplanıyor

Dünyanın en zengin yedi ülkesinin oluşturduğu G7 zirvesi için liderler 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Evian bölgesinde biraraya geliyor.

Zirvede jeopolitik sorunlar, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği, İran ve Ortadoğu'daki gelişmeler, ticaret alanındaki sorunlar, yapay zeka gibi başlıkların tartışılması bekleniyor.

G7 grubu ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı zirvede Avrupa Birliği'ni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen temsil edecek.

Grupta yer almayan birçok ülkenin lideri de zirveye davet edildi. Bunlar arasında Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır da var.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Haziran'da G7 üyeleri ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Kore ve Kenya temsilcileriyle video bağlantılı toplantı yapmış ve küresel ekonomi yönetimi sorunları tartışılmıştı.

Zirvede ABD-İran arasında yapılan anlaşmaya dair de açıklamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Macron, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti uygulamaması konusunda uyardı ve bu önemli boğazdan geçişlerden ücret alınmaması için "her şeyin" yapılması gerektiğini söyledi.

Macron, ülkesinin evsahipliği yaptığı zirve öncesinde TF1 televizyonuna verdiği demeçte, "Uluslararası hukuku savunuyoruz ve geçiş ücreti alınmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Macron, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak için Fransa-İngiltere ortak misyonunun "çok hızlı" bir şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün "iki-üç gün içinde" bölgeye ulaşmasının mümkün olduğunu ekledi.

Macron, "Bu anlaşmanın hayata geçmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Avrupa ülkeleri, enerji ve diğer malların fiyatlarını düşürmek için boğazın yeniden açılmasını bekliyor.

Macron, anlaşmanın Tahran için bir zafer olduğu iddialarını reddederek, "Sabırlı ve ihtiyatlı olacağım. Bildiğiniz gibi, o saldırıya katılmadık" dedi.

Başkan Trump zirveye gitmeden önce verdiği bir röportajda Fransa ile gümrük tarifeleri konusundaki gerginliğe dikkat çekti.

New York Post yayınına verdiği röportajda, Paris'in Amerikan teknoloji devlerine uyguladığı dijital vergiyi kaldırmadığı takdirde ABD'nin Fransız şarabına %100 gümrük vergisi uygulamaktan "başka seçeneği kalmayacağını" söyledi.

Trump, zirve sırasında Ortadoğu liderleriyle bir araya gelecek ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile salı günü bir çalışma toplantısına katılacak.

Bu görüşme, Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinin yavaşladığı ve Ukrayna'nın müttefiklerinden daha fazla askeri fon talep ettiği bir dönemde gerçekleşecek.

Bununla birlikte son günlerde Kiev'e yönelik bazı saldırılar da yaşandı.