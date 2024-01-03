Galler\'de 6. veya 7. yüzyıla ait mezarlık keşfedildi

Galler'de, arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan 6. veya 7. yüzyıla ait mezarlık,erken Orta Çağ dönemine dair ilginç bilgiler sunuyor. Fonman Kalesi yakınındaki bu keşif, 70 mezar içerdiği tahmin edilen alanda yapılan kazılar sonucunda gerçekleşti. Şimdiye kadar 18 mezarın kazılmasıyla, iskeletlerin alışılmadık pozisyonlarda bulunması ve mezarlıkta gömülü olanların yaşam tarzlarına dair ipuçları, araştırmacıları heyecanlandırıyor.

Reading Üniversitesi'nde kemikler üzerine çalışan arkeolog Summer Courts, kazı alanında bulunan iskeletlerin yaklaşık 1500 yıl öncesine ait olmalarına rağmen olağanüstü iyi korunduklarına dikkat çekiyor. Yapılan analizler, bu insanların dişlerini alet olarak kullanmış olabileceklerini gösteriyor, belki de tekstil, deri veya sepet yapımında ön dişlerini kullanıyorlardı.

Mezarlıkta farklı pozisyonlarda bulunan iskeletler ise araştırmacılara yeni sorular sormaya yönlendiriyor. Kimi sırt üstü düz yatar pozisyonda bulunurken, kimi yan yatmış veya elleriyle bacaklarını göğsüne çekmiş bir şekilde bulundu. Bu durumun anlamı henüz net değil; acaba mezarlık uzun yıllar boyunca mı kullanıldı, yoksa farklı sosyal statülere mi işaret ediyor?

Mezarlıkta bulunan objeler, o dönemin yaşamına dair şaşırtıcı detaylar sunuyor. Yeme-içme gereçleri ve kesilmiş hayvan kemiği parçaları, o dönemin zenginlik düzeyini gösterirken, Kuzey Afrika ve Fransa'dan ithal edilen çömlek parçaları ise bu topluluğun ticaret ve takas ağlarına ne kadar entegre olduğunu gösteriyor.

Mezarlık, Cardiff Üniversitesi'nden erken Orta Çağ arkeoloğu Dr. Andy Seaman'a göre, sadece ölülerin değil, aynı zamanda topluluğun bir araya geldiği, sosyal etkinlikler düzenlediği bir merkez olarak görünüyor. Bu keşif, henüz bilinmeyen bir döneme ışık tutarken, DNA analizleri ve daha fazla araştırma, burada yaşayan ve ölen insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlayacak.