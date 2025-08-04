Gana\'da M-çiçeği Vakaları 302\'ye Yükseldi

BATI Afrika ülkesi Gana'da, M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ülkede mayıs ayından itibaren vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, son paylaşılan verilere göre vakalarda en yüksek artışın görüldüğü kaydedildi.