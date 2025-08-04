BATI Afrika ülkesi Gana'da, M-çiçeği (mpox) virüsü vaka sayısının 302'ye yükseldiği bildirildi.
Gana Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ülkede mayıs ayından itibaren vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, son paylaşılan verilere göre vakalarda en yüksek artışın görüldüğü kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Gana'da M-çiçeği Vakaları 302'ye Yükseldi - Son Dakika
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