Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) - Almanya'nın Borkum Adası'nda 24 yıldır yaşayan, çalışan ve vergi ödeyen Gana vatandaşı Nancy Mensah'ın oturma izni uzatılmayınca sınır dışı edilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Mensah, Alman partneriyle Gana'da evlenerek aile birleşimi yoluyla yeniden Almanya'ya dönebilme yolunu deneyecek.

Almanya'nın Borkum Adası'nda yaklaşık 24 yıldır yaşayan Gana vatandaşı 58 yaşındaki Nancy Mensah, uzun yıllar çalışıp vergi ödemesine ve hasta partnerine bakmasına rağmen sınır dışı edilerek Gana'ya gönderildi. Karar, adada ve Almanya kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Nancy Mensah, uzun yıllardır Borkum'daki bir rehabilitasyon kliniğinde temizlik ve ev hizmetleri alanında çalışıyordu. Düzenli olarak vergi ve sosyal güvenlik primi ödeyen Mensah, yaklaşık 25 yıldır birlikte olduğu sağlık sorunları bulunan Alman partneri Heiko Becker'in bakımını da üstleniyordu. Günlük ihtiyaçlarını karşılayan, yemek yapan ve ev işlerini yürüten Mensah'ın oturma izni ise uzatılmadı.

"MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ"

Leer Yabancılar Dairesi, Şubat 2026'da Mensah'ın oturma izninin uzatılması talebini, yasal şartların artık karşılanmadığı gerekçesiyle reddetti. Mensah'ın yaptığı acil başvuru da Oldenburg İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Mahkemenin kararının ardından sınır dışı işlemi uygulanarak Mensah Gana'ya gönderildi. Yetkililer, Almanya'da uzun yıllar yaşamış olmanın tek başına süresiz oturma hakkı sağlamadığını belirtti.

"KARARA TEPKİ GÖSTERİLDİ"

Sınır dışı kararı Borkum Adası'nda tepkiyle karşılandı. Mülteci hakları savunucuları, yerel siyasetçiler ve Mensah'ın işvereni, uzun yıllardır çalışan ve toplumla bütünleşen bir kişinin sınır dışı edilmesinin vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu savundu.

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, yerel yönetimin farklı hukuki yolları kullanarak Mensah'ın Almanya'da kalmasını sağlayabileceğini ileri sürdü. Bazı siyasetçiler ise mevcut yabancılar hukukunun uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve topluma uyum sağlayan kişileri yeterince koruyamadığını ifade etti.

"YENİDEN ALMANYA'YA DÖNMEK İÇİN EVLİLİK"

Sınır dışı edildikten sonra Gana'nın Kumasi kenti yakınlarında kız kardeşinin yanına yerleşen Nancy Mensah, "Bütün hayatım Almanya'daydı" diyerek geride bıraktığı partneri için endişe duyduğunu söyledi.

Çiftin avukatı, Mensah ile partnerinin Gana'da evlenmeyi planladığını açıkladı. Evliliğin ardından aile birleşimi kapsamında Mensah'ın yeniden Almanya'ya giriş yapabilmesi için başvuruda bulunulması hedefleniyor. Ancak sürecin ne kadar süreceği ve başvurunun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmiyor.