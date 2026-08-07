Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi

Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nancy Mensah, 24 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra oturma izni uzatılmadığı için Gana'ya gönderildi.

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) - Almanya'nın Borkum Adası'nda 24 yıldır yaşayan, çalışan ve vergi ödeyen Gana vatandaşı Nancy Mensah'ın oturma izni uzatılmayınca sınır dışı edilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Mensah, Alman partneriyle Gana'da evlenerek aile birleşimi yoluyla yeniden Almanya'ya dönebilme yolunu deneyecek.

Almanya'nın Borkum Adası'nda yaklaşık 24 yıldır yaşayan Gana vatandaşı 58 yaşındaki Nancy Mensah, uzun yıllar çalışıp vergi ödemesine ve hasta partnerine bakmasına rağmen sınır dışı edilerek Gana'ya gönderildi. Karar, adada ve Almanya kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Nancy Mensah, uzun yıllardır Borkum'daki bir rehabilitasyon kliniğinde temizlik ve ev hizmetleri alanında çalışıyordu. Düzenli olarak vergi ve sosyal güvenlik primi ödeyen Mensah, yaklaşık 25 yıldır birlikte olduğu sağlık sorunları bulunan Alman partneri Heiko Becker'in bakımını da üstleniyordu. Günlük ihtiyaçlarını karşılayan, yemek yapan ve ev işlerini yürüten Mensah'ın oturma izni ise uzatılmadı.

"MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ"

Leer Yabancılar Dairesi, Şubat 2026'da Mensah'ın oturma izninin uzatılması talebini, yasal şartların artık karşılanmadığı gerekçesiyle reddetti. Mensah'ın yaptığı acil başvuru da Oldenburg İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Mahkemenin kararının ardından sınır dışı işlemi uygulanarak Mensah Gana'ya gönderildi. Yetkililer, Almanya'da uzun yıllar yaşamış olmanın tek başına süresiz oturma hakkı sağlamadığını belirtti.

"KARARA TEPKİ GÖSTERİLDİ"

Sınır dışı kararı Borkum Adası'nda tepkiyle karşılandı. Mülteci hakları savunucuları, yerel siyasetçiler ve Mensah'ın işvereni, uzun yıllardır çalışan ve toplumla bütünleşen bir kişinin sınır dışı edilmesinin vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu savundu.

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, yerel yönetimin farklı hukuki yolları kullanarak Mensah'ın Almanya'da kalmasını sağlayabileceğini ileri sürdü. Bazı siyasetçiler ise mevcut yabancılar hukukunun uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve topluma uyum sağlayan kişileri yeterince koruyamadığını ifade etti.

"YENİDEN ALMANYA'YA DÖNMEK İÇİN EVLİLİK"

Sınır dışı edildikten sonra Gana'nın Kumasi kenti yakınlarında kız kardeşinin yanına yerleşen Nancy Mensah, "Bütün hayatım Almanya'daydı" diyerek geride bıraktığı partneri için endişe duyduğunu söyledi.

Çiftin avukatı, Mensah ile partnerinin Gana'da evlenmeyi planladığını açıkladı. Evliliğin ardından aile birleşimi kapsamında Mensah'ın yeniden Almanya'ya giriş yapabilmesi için başvuruda bulunulması hedefleniyor. Ancak sürecin ne kadar süreceği ve başvurunun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Almanya, Dünya, Gana, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde Tazminatına eklenecek Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yüzyılın en önemli devlet projesi Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yüzyılın en önemli devlet projesi
Bir annenin en acı günü 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu
Talihsiz kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı Talihsiz kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı
28 ilde CHP’li başkan kalmadı İşte Yeni Parti’ye geçenlerin sayısı 28 ilde CHP'li başkan kalmadı! İşte Yeni Parti'ye geçenlerin sayısı
Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu

14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gana Vatandaşı Nancy Mensah Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.