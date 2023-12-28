Gaston Glock, Glock tabancalarının mucidi, 94 yaşında hayatını kaybetti

Glock tabancalarının mucidi Avusturyalı mühendis Gaston Glock 94 yaşında hayatını kaybetti.

Glock şirketinden yapılan açıklamada, Gaston Glock’un yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların “onun ruhuyla devam edeceği” kaydedildi.

Glock tabancaları dünya genelinde, silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, bireysel silahlara sahip olanlar ve suç dünyasında kullanılıyor.

Tabancanın yükselişi, Hollywood yapımı Matrix Reloaded gibi filmlerle iyice hızlanmıştı.

İcat ettiği tabancanın popülerliğine karşın, Glock münzevi hayatı yaşayan bir milyarderdi ve zamanının büyük bölümünü Avusturya’da göl kenarında bulunan evinde geçirdi.

Gaston Glock, haberlere de nadiren konu olmuştu. 2012’de işiyle ilgili bir kitap çıktığında, 2011’de ilk karısından boşandığında ve bir iş ortağının 1990’ların sonunda kendisini öldürtmeye çalıştığında adı duyulmuştu.

Suikast girişiminde profesyonel bir güreşçi olan kiralık katil, kaza süsü vermek için sert plastikten yapılma bir çekiçle Glock’un kafasına yedi kere vurmuş, ancak o dönem 70 yaşında olan mucit saldırganı bayıltana kadar dövmüştü.

Şirketin açıklamasında “Gaston Glock hayatı boyunca Glock Grubuna stratejik açıdan yön verdi ve geleceğe hazırladı” denirken, Glock’un tabanca dünyasında “devrim yaptığı” ve Glock makasını tabanca endüstrisinde küresel bir lider haline getirdiği vurgulandı.

1929’da Viyana’da doğan Glock, aynı kentte makine mühendisliği eğitimi gördü.

Daha sonra, 1980’li yıllarda askeri malzemeler üreten bir işletme kurdu. Glock daha sonra, personelinin tabancalarını yenilemek isteyen Avusturya Ordusu’nun isteği üzerine, 9 milimetre çapında 18 mermi ateşleyebilen ve kolayca şarjör değiştirilebilen, hafif bir silah tasarladı.

Glock tabancaları, dünya genelindeki kolluk güçlerinden büyük bir ilgi gördü.

"Glock: Amerika’nın Silahının Yükselişi" adlı kitabın yazarı Paul Barret, Glock’un “Modern tabancaların Google’ı, ürün kategorisini tanımlayan öncü markası olduğunu” yazmıştı.

Forbes dergisi, 2021’de Gaston Glock’un kişisel servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmininde bulunmuştu.

Ancak yıllar geçtikçe, kişisel silahlanma karşıtları, Glock’u saklanması kolay ve benzerlerine kıyasla daha çok mermi atabilen bir tabancayı popülerleştirmesini eleştirmişti.

Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin de 2003’te ABD askerleri tarafından yakalandığında yanında bir Glock tabanca vardı.

2018’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen eski Amerikan deniz piyadesi David Long, bir barda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişiyi öldürmüştü.

Glock, bireysel silahlanma karşıtlarının eleştirilerine pek yanıt vermedi ve ayrıca ABD hükümetiyle 2000 yılında gönüllü bir silah denetim anlaşması yapan diğer silah üreticilerine katılmadı. Gaston Glock, iki çocuk babasıydı.