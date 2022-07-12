Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü

Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyünün ünlü barlarından birinde yaşanan olay, tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. 25'li yaşlarda olduğu belirtilen bir genç, arkadaşlarıyla iddiaya girdikten sonra 56 çeşit bitki türünden yapılan likörü tek dikişte bitirdi.

ÖDÜLÜ GÖREMEDİ

Genç adam, yarışmanın sonundaki para ödülünü kazanmayı başardı ancak fenalaşması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleler de yetersiz olunca genç adam hayatını kaybetti.

ETRAFINDAKİLER KIŞKIRTTI

Feci olaya ait video görüntüleri de kısa süre içerisinde internette dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülerde etraftakilerin müzik eşliğinde genç adamı kışkırttı görülüyor. Genç adam ise likörü kafasından indirmesinin ardından sersemleyerek yanındaki kişinin kollarına devriliyor.