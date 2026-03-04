Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metan, 4 saattir gözaltında tutulduklarını da belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
4.03.2026 18:49:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail'de gözaltına alındı - Son Dakika