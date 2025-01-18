Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti

Gazze\'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını resmen onayladı. Bakanlar kurulu toplantısında 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullandığı belirtildi. Anlaşmaya karşı çıkan bakanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nden Amichai Chikli ve David Amsalem'in de yer aldığı bildirildi.

18.01.2025 07:24
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İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren toplantıların ardından onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı duyuruldu. Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

8 BAKAN ALEYHTE OY KULLANDI

Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşüldü. 24 bakanın lehte, 8 bakanın aleyhte oy kullanmasıyla onaylanan anlaşma, ateşkes için nihai onay anlamına geliyor.

NETANYAHU'NUN İKİ BAKANI ALEYHTE OY KULLANDI

İsrail basınında yer alan habere göre anlaşmaya karşı çıkan bakanlar arasında Otzma Yehudit ve Dini Siyonist partilerin bakanlarının yanı sıra, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki Likud Partisi'nden Amichai Chikli ve David Amsalem de yer alıyor.

FİLİSTİN: ANLAŞMANIN İLK AŞAMASINDA 1737 ESİR SERBEST KALACAK

Öte yandan ateşkesin onaylanmasının ardından Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 10 BİN 400 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

ATEŞKES SÜRECİ

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti - Son Dakika

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