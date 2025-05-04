Gazze\'de Benzeri Görülmemiş İnsani Felaket

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de 'benzeri görülmemiş bir insani felaketin' yaşandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, insani felaketin daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasının önüne geçmek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği belirtildi.

UNRWA ayrıca bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.