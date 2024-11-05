Gazze\'de Can Kaybı 43 Bin\'i Aştı

Dünya

İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralananların sayısının ise 102 bin 261'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 396 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralı sayısının ise 102 bin 261'e yükseldiği belirtildi.