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Gazze'de İsrail askerlerinin ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Gazze'de İsrail askerlerinin ölü sayısı 19'a yükseldi

Son Güncelleme: 02.11.2023 19:37

Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 19'a çıktı. İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bugüne kadar 18 askerin öldüğü belirtilmişti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin öldüğü belirtildi.

Gazze'de 31 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi.

Bugün yapılan bir başka açıklamada ise 31 Ekim'den bu yana bir yarbayın da aralarında bulunduğu 18 askerin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail askerlerinin ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail askerlerinin ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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