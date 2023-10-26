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Gazze'de yaralıları almak için giden doktor kendi ölümünü böyle kaydetti - Son Dakika

Gazze'de yaralıları almak için giden doktor kendi ölümünü böyle kaydetti

Son Güncelleme: 26.10.2023 15:54

Günlerdir bombardımana tutulan Gazze'de yaralıları almak için giden doktor, İsrail tarafından fırlatılan bombaların hedefi oldu. O anlar doktorun tepe kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 20. gününde de devam ediyor. Çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yaralıları almak için giden doktorlardan biri de İsrail tarafından fırlatılan bombaların hedefi oldu. O anlar doktorun tepe kamerası tarafından anbean kaydedildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 7 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden insan sayısının 7 binin üzerine çıktığını açıkladı. Bakanlık, bunların 2 bin 900'ünün çocuk olduğunu duyurdu. Bu açıklamaya göre son 24 saatte 500'den fazla kişi öldü.

İSRAİL ORDUSU REHİNE SAYISINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehine sayısının 224 olduğunu açıkladı.Daha önceki açıklamada 222 rehine olduğu belirtilmişti.Hamas bugüne kadar 4 rehineyi serbest bıraktı. Bunlardan ikisi Amerikalı bir anne ile kızı, ikisi de İsrailli kadındı. Ordu yetkilileri, bu sayının artabileceğini kaydetti.

TIBBİ YARDIMLAR SINIRDA BEKLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'ye girmek için Mısır'da hazır bekleyen tıbbi malzemelerin listesini yayınladı. Bu malzemeler şunları içeriyor:

  • 3,700 hasta için cerrahi ekipman
  • 110.000 kişi için temel sağlık hizmetleri
  • Kronik hastalığı olan 20.000 hasta için tıbbi ekipman

DSÖ, bölgenin "zor durumdaki sağlık sistemini" destekleyebilmek için "Gazze'ye ve Gazze'den geçişe derhal ve kesintisiz erişim" çağrısında bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Gazze'de yaralıları almak için giden doktor kendi ölümünü böyle kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de yaralıları almak için giden doktor kendi ölümünü böyle kaydetti - Son Dakika
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