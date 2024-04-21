Gazze'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gazze'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Gazze\'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze kan gölüne dönerken, bölgede büyük bir su kıtlığı da yaşanıyor. Küçük bir çocuğun hortumdan damlayan suyu elindeki kapağa doldurmaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı.

21.04.2024 09:02  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye çok sayıda ülkede insani yardımlar giderken bölgede büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Kara harekatı ve saldırılar nedeniyle altyapısı büyük hasara uğrayan Gazze'de binlerce Filistinli su temin edebilmek için zorluk yaşarken, hayır kurumlarına ait mobil depolarla dağıtılan temiz sulardan almak için saatlerce sonu görünmeyen kuyruklarda bekliyor.

Filistinli çocuklar da ailelerine su temin edebilmek için büyükler kadar mücadele verirken, bölgeden servis edilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini dağladı. Kısa sürede gündem olan videoda, küçük bir çocuğun hortumdan damlayan suyu elindeki kapağa doldurmaya çalıştığı görülüyor.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
08:11 Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:12 Silahlı soyguncu, ’’Helal kazanç’’ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, ''Helal kazanç'' vurgulu paylaşım yapmış
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 09:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement