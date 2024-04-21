İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye çok sayıda ülkede insani yardımlar giderken bölgede büyük sıkıntılar yaşanıyor.
Kara harekatı ve saldırılar nedeniyle altyapısı büyük hasara uğrayan Gazze'de binlerce Filistinli su temin edebilmek için zorluk yaşarken, hayır kurumlarına ait mobil depolarla dağıtılan temiz sulardan almak için saatlerce sonu görünmeyen kuyruklarda bekliyor.
Filistinli çocuklar da ailelerine su temin edebilmek için büyükler kadar mücadele verirken, bölgeden servis edilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini dağladı. Kısa sürede gündem olan videoda, küçük bir çocuğun hortumdan damlayan suyu elindeki kapağa doldurmaya çalıştığı görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de Su Krizi: Filistinli Çocuklar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye dikkat çeken ifadeler kullandı. Heniyye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" dedi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle halk, ulaşım için genellikle nehir ve gölleri kullanıyor.
ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
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