Gazze'deki Okulların Yüzde 69'u Saldırıya Uğradı veya Zarar Gördü

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin sığındığı okulların yüzde 69'nun doğrudan saldırıya uğradığı veya zarar gördüğünü bildirdi.

UNRWA, bugün 'acil ateşkes' çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İnsani hukuka yönelik bu açık saygısızlık durdurulmalıdır" dedi. "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Küresel Eğitim Kümesine göre yerinden edilmiş ailelerin sığındığı okul binalarının yüzde 69'u doğrudan vuruldu veya hasar gördü" denildi.

2007 yılında kuruan Küresel Eğitim Kümesi, UNICEF tarafından yönetiliyor.

Eğitim Bakanlığı: 800 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde çeşitli eğitim düzeylerindeki 800 binden fazla öğrenci İsrail işgali yüzünden eğitim hakkından mahrum kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 10 Haziran'da aldığı, her iki taraf için de bağlayıcılığı bulunan ateşkes kararına rağmen Gazze'de ateşkes yönünde bir adım atılmadı. Yerel sağlık yetkililerine göre savaşın başından bu yana 37 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 86 bin kişi de yaralandı.